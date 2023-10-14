Оля Полякова налякала виглядом своєї набряклої руки після невдалої ін'єкції: "Така біда сталася"

Співачка Оля Полякова приголомшила шанувальників тим, який вигляд має її рука після ін'єкцій.

Днями виконавиця опинилася в лікарні просто перед виходом на сцену - їй раптово стало зле, через що довелося зробити крапельницю.

Однак після внутрішньовенної ін'єкції в Полякової дуже сильно набрякла рука, з'явилися синці та шишка на місці проколу. Шокуючими кадрами того, який зараз вигляд має її рука, Оля поділилася з шанувальниками в Instagram.

"Ось така біда сталася зі мною на минулому тижні, невдала внутрішньовенна ін'єкція", - поділилася співачка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Виконавиця вирушила до Львова, де також звернулася до лікарів, аби полегшити ситуацію. Як поділилася Оля, їй прибрали набряк та тепер їй буде краще.

"Сьогодні я знов у Львові, мені її розчавили, і тепер все буде добре!", - написала Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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