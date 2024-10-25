Оля Полякова назвала рік, коли закінчиться війна в Україні: "Точно кажу"

Українська співачка Оля Полякова спрогнозувала дату закінчення війни в Україні.

Артистка раніше вже хизувалася своїми вміннями передбачати майбутнє. Тож, на шоу "20:23" не втратила можливості й поділилася новим баченням розвитку подій в Україні. Так, на думку Полякової, війна має закінчитися вже наступного року. Ба більше, зірка переконує, що станеться це наприкінці жовтня. І вже під мирним небом співачка сподівається відіграти великий концерт.

"У 2025 році я хочу зібрати "Олімпійський". 100% буде мир! 26 жовтня 2025 року буде мир. Якщо не закінчиться війна, то можете мене впіймати", - зазначила зірка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Водночас виконавиця пригадала, як раніше вже пророкувала перемогу Україні навесні в 2023 році. Але, на жаль, тогочасні сподівання так і не виправдалися. Проте цього разу Оля цілком переконана у своїх словах.

"Я вже раз сказала, що весною 2023 року війна закінчиться. Ба більше, моя мама зателефонувала і запитала: "Олю, це ж правда? Ти ж так скала по телевізору". Я їй кажу, що не знаю, але дуже сподіваюся. Але зараз я не сподіваюся, а точно кажу", - наголосила Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова здивувала, чому її доньку відрахували з престижного університету в США.

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