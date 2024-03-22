Оля Полякова назвала три головні життєві поради для її 19-річної доньки

Співачка зізналася, чому навчає Машу.
Українська співачка Оля Полякова чесно відповіла, які життєві принципи закладає у свою старшу доньку Машу.
У своєму фотоблогу артистка була відвертою і зазначила три основні поради, яких хоче, щоб дотримувалася її донька. В першу чергу Оля наголосила на уникненні поспішного прийняття рішень.
"Поспіх. Дуже важливо не піддаватися ритму цього світу і завжди мати холодну голову для прийняття власних рішень, а не раптових "О, так!", коли ви переглянули відео в ТікТок чи поговорили з подружкою", - написала Полякова.
Наступним Оля вважає недоречним для доньки надмірну мрійливість, натомість радить покладатися на чіткі цілі й кроки задля їхнього досягнення.
"Правильні цілі, які діляться на маленькі кроки, – стратегія успішного мрійника. Інакше ви просто ризикуєте дозволяти дитині жити в ілюзії. Скажімо, дитина хоче співати, вона ж не мріятиме про це все життя. Вона піде вивчати нотну грамоту, в музичну школу тощо. Все ж таки втілення мрії – це про баланс, потрібний і на роботі, і в житті", – пояснила зірка.
Також Оля порадила Маші не знецінювати навчання в університеті, бо це розширює її світогляд.
"Дуже багато розмов "а чи варто вчитись в універі?", "ой, так курси дають те саме". Я не згодна. Курси не дають оточення, поглядів і такий розвиток мислення, як дає класна вища освіта", - додала знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової Маша назвала причину своєї операції, яку їй робили на початку цього року.
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