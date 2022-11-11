Оля Полякова не втримала сліз під час зустрічі з українськими школярами у Грузії

Українська виконавиця Оля Полякова не змогла втримати сліз під час зустрічі із українськими першокласниками у Грузії.

Зараз співачка перебуває у Тбілісі, де бере участь у грузинському проєкті "Танці з зірками". Втім, Полякова також підтримує українців, які були вимушені переїхати в іншу країні під час війни.

Так, днями Оля зустрілася із дітьми-переселенцями з Маріуполя, Херсону та Одеси, які пішли у перший клас у Грузії. Фан-акаунти співачки зробили зворушливе відео із цієї зустрічі та пошири у Мережі.

Першачки зустріли Олю піснею “Ой, у лузі червона калина” та презентували свої малюнки і листи для військових і дітей, які залишилися в Україні, з побажанням удачі та сили. Також серед школярів було чимало прихильників і самої артистки, які підготували для неї зворушливі листи.

Також співачка розповіла, що одна із дівчат зачитала вірша Оксани Забужко "Рідна мова", після якого виконавиця заплакала.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла, чому вирішила взяти участь у грузинському проєкті "Танці з зірками".

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