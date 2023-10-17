Оля Полякова хоче взяти участь у "Євробаченні": "У мене є крута пісня"

Українська виконавиця Оля Полякова неочікувано заявила, що хоче взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення".

Співачка поділилася, що ще на початку повномасштабної війни почала співпрацювати зі шведським продюсером Андерсом Хенсоном. Свого часу він написав чимало пісень для "Євробачення". Як поділилася Оля, для неї продюсер теж створив хіт, який зміг би вибороти перше місці на конкурсі.

"Я дуже хочу поїхати на "Євробачення", як будь-який артист, якому є що там сказати. Мені є що там сказати. У мене є реально крута пісня. Це єврохіт, написаний найкращим шведським автором, який писав дуже багато для "Євробачення", - розповіла артистка в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Щоправда, виконавиця не може взяти участь у "Євробаченні", що вважає несправедливим. Річ у тім, що після скандалу з MARUV, Україну на конкурсі не можуть представляти артисти, які від 2014 року були в Росії. За словами Олі, до країни-агресорки востаннє вона їздила на початку 2015, відтоді жодного разу її там не було.

"Коли неслося з MARUV, внесли правила, згідно з якими люди, які їздили до Москви, а це був 2014 рік, не можуть брати участь в "Євробаченні". Я не їздила до Москви, я там не працювала, з кінця 2014 початку 2015 року я більше ніколи не була в Росії. Навіть до мами з приватним візитом я туди не їздила. Я завжди підтримувала Україну, я завжди говорила, що Крим український, я визнавала війну від 2014 року, я завжди була з Україною. Чому я не маю права поїхати на "Євробачення"? Мені здається, що це несправедливо", - обурилася артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відверто розповіла про кризу у стосунках з чоловіком. Виконавиця зізналась, чому виникли проблеми та як вони з коханим їх подолали.

Читайте також: