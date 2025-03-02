Оля Полякова ніжно привітала доньку-копію з 20-річчям і показала, як Маша змінилася

Українська співачка Оля Полякова сьогодні, 2 березня, святкує день народження старшої доньки.

Ба більше, цьогоріч у Маші Полякової ювілей. Дівчині виповнюється 20 років. Тож, у своєму Instagram артистка присвятила доньці вітальний допис. Виконавиця опублікувала відео, де зібрала різноманітні фото та ролики з Машею. На кадрах можна помітити, як дівчина росла та з роками змінювалася. Окрім того, Оля Полякова зазначила, що неабияк вдячна доньці, що завдяки їй вона вперше відчула, що означає бути мамою.

"Моя маленька доросла дівчинка! Тобі сьогодні (2 березня – прим. ред.) 20! З тобою все вперше! Вперше я стала мамою, вперше покохала когось більше, ніж себе, вперше молилася так по-справжньому, щоб захистити тебе, вперше цілувала твої пухкі щічки і просто злітала з розуму, все вперше, а тому так яскраво та неповторно!" – поділилася артистка.

Оля Полякова привітала старшу доньку з 20-річчям і показала їхні родинні фото

Оля Полякова побажала доньці неймовірного успіху, щастя та міцного здоров'я. Артистка хоче, аби Маша не зупинялася на досягнутому, а сміливо мріяла, творила та підкорювала нові вершини, а вона, своєю чергою, допомагатиме. Утім, Оля Полякова додала, що Маша неабияк наполеглива та працьовита, тож і сама багато з чим впорається.

"Я так прошу Бога та всесвіт подарувати тобі щасливу долю, міцне здоров'я та удачі! Я так тобою пишаюся! Яка ти талановита, працьовита, творча, завзята, а ще красива як сонце та легка і прекрасна! Роби все, що заманеться, мрій та досягай! А я завжди поруч, твоя мама!" – звернулася до доньки артистка.

Нагадаємо, 2 березня день народження також святкує донька акторки Ольги Сумської. Артистка привітала Ганну з 23-річчям і показала її рідкісні фото.

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