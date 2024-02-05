Оля Полякова оголилися та показалася в лазні свого заміського маєтку

Артистка показала, як затишно проводить час вдома.
Українська співачка Оля Полякова показала, як вона відпочиває у власному маєтку.
У своєму фотоблогу артистка поділилася атмосферними кадрами. Так, вечорами зірка лежить поблизу каміну та насолоджується багаттям. А ось на ранок Оля показала краєвиди з однієї з кімнат. З балкону вона спостерігала за лапатим снігом.
До того ж у будинку зірки досі збереглися новорічні декорації. Зокрема, Полякова показала свою велику прикрашену ялинку.
Співачка також пішла попаритися до лазні. Там оголена знаменитість, прикриваючи груди руками, зняла ролик під власну пісню "Ей, секундочку" й показала, як невідомий чоловік робить їй масаж спеціальним віником для лазні.
Своєю чергою, шанувальники відзначили сміливість і щирість артистки у публікуванні такого контенту:
- Рівень пофігізму до якого я прагну
- Ой, дуже гарно так, щиро, по-домашньому, не як зірка, а як своя така людина
- Найщиріше, що я сьогодні бачила
- Оце праця у чоловіка
До речі, Оля Полякова останнім часом часто їздить на відпочинок до заміського будинку. Так, нещодавно артистка показала, як поблизу нього купається в чані.
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