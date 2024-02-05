Оля Полякова оголилися та показалася в лазні свого заміського маєтку

Українська співачка Оля Полякова показала, як вона відпочиває у власному маєтку.

У своєму фотоблогу артистка поділилася атмосферними кадрами. Так, вечорами зірка лежить поблизу каміну та насолоджується багаттям. А ось на ранок Оля показала краєвиди з однієї з кімнат. З балкону вона спостерігала за лапатим снігом.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До того ж у будинку зірки досі збереглися новорічні декорації. Зокрема, Полякова показала свою велику прикрашену ялинку.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка також пішла попаритися до лазні. Там оголена знаменитість, прикриваючи груди руками, зняла ролик під власну пісню "Ей, секундочку" й показала, як невідомий чоловік робить їй масаж спеціальним віником для лазні.

Оля Полякова показалася оголеною у лазні

Своєю чергою, шанувальники відзначили сміливість і щирість артистки у публікуванні такого контенту:

Рівень пофігізму до якого я прагну

Ой, дуже гарно так, щиро, по-домашньому, не як зірка, а як своя така людина

Найщиріше, що я сьогодні бачила

Оце праця у чоловіка

До речі, Оля Полякова останнім часом часто їздить на відпочинок до заміського будинку. Так, нещодавно артистка показала, як поблизу нього купається в чані.

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