Оля Полякова оголосила збір одного мільйона гривень на протезування українських військових

Співачка стала амбасадоркою Національного реабілітаційного центру "Незламні".
Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова сьогодні, 26 жовтня, відкриває збір одного мільйона гривень на проєкт "Протези для Незламних".
Артистка стала амбасадоркою Національного реабілітаційного центру "Незламні". Ціль збору – придбати біонічні протези для українців, які постраждали від війни.
В рамках цього проєкту до "всеукраїнського" дня Олі Полякової, який традиційно святкувався великим сольним концертом співачки у Києві 26 жовтня, Оля разом з благодійною платформою Dodro.ua запускає власну ініціативу — онлайн-марафон "Разом нас мільйони".
3 листопада три години поспіль Оля Полякова на своїй сторінці в Instagram спілкуватиметься із зірковими гостями та найактивнішими прихильниками у прямому ефірі, аби зібрати суму щонайменше в один мільйон гривень на протезування постраждалих під час війни.
Збір коштів уже відкритий на сайті.
Дата та час проведення благодійного онлайн-марафону: 3 листопада від 18:00.
Онлайн-подія відбудеться за посиланням.
Національний реабілітаційний центр "Незламні" Першого медоб'єднання Львова — це унікальне місце, де кожен українець, який постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим, протезованим і реабілітованим. З кожною людиною працює команда спеціалістів. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном. Все найкраще українець отримує вдома.
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