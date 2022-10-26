Оля Полякова оголосила збір одного мільйона гривень на протезування українських військових

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова сьогодні, 26 жовтня, відкриває збір одного мільйона гривень на проєкт "Протези для Незламних".

Артистка стала амбасадоркою Національного реабілітаційного центру "Незламні". Ціль збору – придбати біонічні протези для українців, які постраждали від війни.

В рамках цього проєкту до "всеукраїнського" дня Олі Полякової, який традиційно святкувався великим сольним концертом співачки у Києві 26 жовтня, Оля разом з благодійною платформою Dodro.ua запускає власну ініціативу — онлайн-марафон "Разом нас мільйони".

3 листопада три години поспіль Оля Полякова на своїй сторінці в Instagram спілкуватиметься із зірковими гостями та найактивнішими прихильниками у прямому ефірі, аби зібрати суму щонайменше в один мільйон гривень на протезування постраждалих під час війни.

Збір коштів уже відкритий на сайті.

Дата та час проведення благодійного онлайн-марафону: 3 листопада від 18:00.

Онлайн-подія відбудеться за посиланням.

Національний реабілітаційний центр "Незламні" Першого медоб'єднання Львова — це унікальне місце, де кожен українець, який постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим, протезованим і реабілітованим. З кожною людиною працює команда спеціалістів. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном. Все найкраще українець отримує вдома.

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