Оля Полякова ошелешила відвертим вбранням на зніманнях "Голосу країни-12"

Артистка показала закулісся шоу.

Сьогодні стартували знімання шоу "Голос країни-12".

Зіркова наставниця Оля Полякова цього року вперше посіла тренерське крісло. Щаслива артистка записала декілька відео з павільйону. До слова, на "сліпих прослуховуваннях" виконавиця постане у досить відвертому вбранні – чорному корсеті з сексапільним декольте.

Оля Полякова на шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

"Ну все, ось воно, моє бажане, довгоочікуване (крісло – Ред.)… 10 років воно на мене чекало! Дочекалося", – поділилася Оля.

Оля Полякова на шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

Також зірка запостила фото зі своїми колегами за шоу – Святославом Вакарчуком, DOROFEEVA та ПТП.

Тренери шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

Тренери шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

"Ну що, дорогенькі мої, це почалося – "сліпі прослуховування" на "Голосі країни". Я дуже щаслива бути тут, хочу, щоб все звучало", – зазначила Оля.

Оля Полякова на шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

Читайте також: