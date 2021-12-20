Оля Полякова ошелешила відвертим вбранням на зніманнях "Голосу країни-12"

Артистка показала закулісся шоу.
Сьогодні стартували знімання шоу "Голос країни-12".
Зіркова наставниця Оля Полякова цього року вперше посіла тренерське крісло. Щаслива артистка записала декілька відео з павільйону. До слова, на "сліпих прослуховуваннях" виконавиця постане у досить відвертому вбранні – чорному корсеті з сексапільним декольте.
"Ну все, ось воно, моє бажане, довгоочікуване (крісло – Ред.)… 10 років воно на мене чекало! Дочекалося", – поділилася Оля.
Також зірка запостила фото зі своїми колегами за шоу – Святославом Вакарчуком, DOROFEEVA та ПТП.
"Ну що, дорогенькі мої, це почалося – "сліпі прослуховування" на "Голосі країни". Я дуже щаслива бути тут, хочу, щоб все звучало", – зазначила Оля.
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