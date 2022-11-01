Оля Полякова підкорила паркет грузинських "Танців з зірками": скільки балів співачці поставило журі

Вчора, 31 жовтня, стартували прямі ефіри "Танців з зірками" Грузія, де бере участь українська артистка Оля Полякова.

Так, на шоу співачка дебютувала з віденським вальсом. Оля разом зі своїм партнером, українським хореографом Максимом Єжовим, продемонструвала зворушливий номер.

Пара танцювала під хіт гурту "Океан Ельзи" – "Обійми". Оля була одягнена у вишиваній сукні, а Максим – у військовій формі з українською символікою.

Загалом, судді грузинської версії шоу, серед яких був і Іраклі Макацарія, не надто високо оцінили виступ Олі Полякової. З 30 можливих балів артистка отримала лише 14. Результат співачки був одним із найнижчих у першому випуску шоу.

Зазначимо, раніше Оля розповідала, що перший виступ на грузинських "Танцях з зірками" вона присвятить благодійному проєкту "Незламні". Зірка зробила це задля того, аби більше людей за кордоном побачили колосальну роботу українських волонтерів.

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