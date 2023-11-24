Оля Полякова побилася з російським оператором і згадала, як будувала кар'єру в Москві

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно відмовилася від шкідливих звичок, згадала, як активно розвивала свою кар'єру в Москві.

Зокрема, співачка зізналася, що 2015 року у неї був укладений контракт з московською телекомпанією. Вона вела декілька значних і успішних в РФ проєктів. Однак, завжди вирізнялася своєю проукраїнською позицією. Тому у Полякової завжди виникали конфлікти.

Оля Полякова

"Ми їздили туди на знімання. Це було дуже тяжко, бо я сперечалася з усіма", – розповіла зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Так, Оля пригадала цікаву історію, як її дуже розгнівала проросійська позиція одного з членів команди відомого в РФ телешоу. Співачка почала докладати фізичної сили для того, щоб довести росіянину, що він не має рації. Однак, попри такі намагання щось йому пояснити, знаменитості так і не вдалося донести правду.

Оля Полякова

"Один раз я навіть побилася з оператором. Він таку хр*нь говорив, що я просто полізла до нього битися. Говорив про оце "розп'яття хлопчиків" і всіляке інше, що чув по телевізору. Нам здавалося, що з ними можна говорити та переконати. Це неправда", – висловилася Полякова.

До того ж, за словами зірки, на той момент на неї якраз чекав успіх. Вона підписала контракт з великим популярним російським лейблом. Їй вже встигли напророкувати світле та успішне майбутнє на землях окупанта.

Оля Полякова

Втім, на початку 2015 року артистка відмовилася від кар'єри в РФ. Після цього співачка остаточно припинила їздити до країни-агресорки. Вона розірвала з ними всі угоди й відтоді розвивалася в Україні.

"Для мене велика радість, що артисти, які розгорнулися на початку 2015 року в бік України й почали розвивати український шоу-бізнес тут… Ці артисти його й зробили буквально за три-чотири роки. Красивим, вишуканим, різноманітним", – поділилася Полякова.

Нагадаємо, ще один український режисер Семен Горов пригадав, як на знімальному майданчику натовк пику відомому російському актору Олексію Паніну. Це сталося на зніманнях шоу "Зірка+Зірка".

Читайте також: