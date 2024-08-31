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Оля Полякова похизувалася подарунком від чоловіка за понад 700 тис. грн: "Канючила 20 років"

Оля Полякова похизувалася подарунком від чоловіка за понад 700 тис. грн: "Канючила 20 років"

Оля Полякова похизувалася подарунком від чоловіка за понад 700 тис. грн: "Канючила 20 років"

Оля Полякова з чоловіком

Артистка також відповіла, скільки коштує її повсякденний образ.

Українська співачка Оля Полякова у день прем'єри пісні "Білий налив" зустрілася з відомим блогером Ніколасом Кармою.

Зірка Мережі вже традиційно поцікавився, скільки коштує повсякденний образ зірки. Тим часом Оля не стала приховувати цін й зізналася, що деякі речі вона купувала 15-20 років тому й продовжує їх носити дотепер. Водночас артистка похизувалася подарунком від чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Так, на її руці віднедавна виблискує новий годинник відомого коштовного бренду за понад 700 тис. грн. Полякова зізналася, що хотіла собі такий протягом останніх 20 років і чоловік здійснив її мрію.

Оля Полякова / © instagram.com/nicolas_karma_official
Оля Полякова / Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

"Цей комбінезон купувала років 20 тому за близько тисячу доларів. Сумці років 15, може, 1500 дол. Взуття – 100 євро. Чоловік подарував годинник, який 20 років канючила. І ось нарешті отримала й думаю, чи можна розлучатися. Це 16 тис. євро", - з гумором сказала Оля у ролику.

Оля Полякова та Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official
Оля Полякова та Ніколас Карма / Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Втім, співачка не переймається за хейт у бік вартості її одягу й аксесуарів. За її словами, вона чесно працює та сплачує податки й заробітну платню співробітникам. Тож, Полякова переконана, що має повне право розпоряджатися власними коштами, як заманеться.

"Я не держслужбовець, а утримую команду, сплачую податки… Я маю право витрачати гроші", - пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька Олі Полякової показалася у лікарняній палаті. Також Маша розповіла про свій неочікуваний дебют у шоубізнесі.

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