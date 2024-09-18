Оля Полякова похизувалася ремонтом у своїй квартирі в центрі Києва, в якій обвалилася стеля

Українська співачка Оля Полякова поділилася, що зробила ремонт у квартирі в центрі Києва та вже знову починає там жити.

Про це виконавиця розповіла в Instagram-stories. Артистка мусила переїхати до заміського будинку через те, що квартира потребувала ремонту. На початку 2021 року через негоду в оселі почала протікати стеля, яка згодом обвалилася і зіпсувала підлогу. Тож, жити там було майже неможливо. Співачка розпочала капітальний ремонт і ось нарешті змогла повернутися до квартири. Виконавиця говорить, що ремонтні роботи ще тривають, але основні проблеми вже усунені.

Саме такий вигляд мала квартира Олі Полякової до ремонту / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Вітайте мене. Я сьогодні (18 вересня – прим. ред.) першу ніч ночувала в своїй новій-старій квартирі. Ще не все готово, якщо чесно, дизайн залишили такий самий, але все поміняли. Стелю поміняли, поли поміняли. Ви ж пам'ятаєте, в мене дуже текла стеля, все було в потьоках, прогниле. Все замінили! Дуже довго це робили", - поділилася співачка.

Оля Полякова говорить, що неабияк рада знову повернутися жити до Києва. Співачка ділиться, що їй навіть спалося міцніше, хоча й лунала повітряна тривога.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я не жила в цій квартирі чотири роки. Мене навіть не лякало, що на всю вулицю лунала сирена. Я класно виспалася, бо починаю жити знову вдома. Починається нове життя в місті Київ", - поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова святкувала 20-ту річницю шлюбу з чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським. Артистка ніжно привітала коханого з особливою датою та показала їхнє спільне фото.

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