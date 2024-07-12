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Оля Полякова похизувалася, як військові навчили її майстерно збирати автомат

Оля Полякова похизувалася, як військові навчили її майстерно збирати автомат

Оля Полякова вчиться збирати автомат / Фото: скриншот з відео

Артистка завітала до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Українська співачка Оля Полякова похизувалася, як захисники навчили її майстерно збирати автомат.

Артистка показала це на YouTube у першому випуску свого нового шоу "Польова кухня", де талановиті кухарі, які зараз служать у Збройних силах України, можуть продемонструвати кулінарний талант.

За умовами проєкту, дві команди за 40 хвилин мають приготувати по страві в умовах військової польової кухні. Що готуватимуть - учасники дізнаються від Полякової перед початком змагань. Команди мають за 20 секунд встигнути взяти зі столу потрібні продукти і почати процес. У першому випуску шоу вони готували плов з морепродуктами і тайський суп "Том ям".

Оля Полякова / © скриншот з відео
Оля Полякова / Фото: скриншот з відео

Полякова не лише слідкувала за роботою на кухні, а й ближче знайомилася з військовими. Серед учасників був воїн із позивним "Ворот", який поділився своєю героїчною історією. Чоловік від самого початку повномасштабного вторгнення був непридатний до військової служби, але все ж зміг стати на захисти країни.

"2022 року дуже плідно працював над підписанням серйозної угоди. В Києві вже домовилися з партнером про зустріч, але вранці розпочалося повномасштабне вторгнення, тому справу скасували. Все буде втрачено, якщо ми втратимо країну, тому я і вирішив піти воювати. У мені на початку мало хто вбачав воїна. Зараз маю декілька нагород: за "хоробрість в бою", "незламність духу", - поділився захисник.

Оля Полякова з військовим із позивним
Оля Полякова з військовим із позивним "Ворот" / Фото: скриншот з відео

На польовій кухні Полякова зустріла свого давнього знайомого Віталія, який у минулому працював з її чоловіком у службі безпеки. Під час виконання бойового завдання Віталій втратив палець.

"Йшли посадкою, пройшли до наступного бліндажа, а там відстрілювався ворог. Він влучив у ногу моєму побратимові, а мені - в руку, я втратив палець. У Соледарі у мене було завдання піти на позицію, звідки я б не вийшов сам. Був потужний обстріл, і мене від вибуху відкинуло в яму. Була контузія. Поряд був песик, ми з ним так і сиділи обійнявшись. Я його не встиг забрати, але з Бахмута та Соледара не раз забирали тваринок і дарували людям у добрі руки", - розповів Віталій з позивним "Добрий".

Оля Полякова з військовим Віталієм / © скриншот з відео
Оля Полякова з військовим Віталієм / Фото: скриншот з відео

Після того, як команди впоралися з приготуванням їжі, їхні побратими першими оцінили результат та обрали переможця. Військові подякували Поляковій за те, що навчили їх готувати смачні страви, і своєю чергою вирішили навчити співачку збирати та розбирати автомат. Артистка з ентузіазмом опанувала новий для себе досвід і в фіналі влаштувала військовим імпровізований концерт.

Оля Полякова вчиться збирати автомат / © скриншот з відео
Оля Полякова вчиться збирати автомат / Фото: скриншот з відео

Оля Полякова готуватиме разом з військовими: артистка анонсувала новий проєкт – ЖВЛ представляє

Оля Полякова готуватиме разом з військовими: артистка анонсувала новий проєкт – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що учасник "Голосу країни-12" Давид Маскиса зазнав серйозного поранення на фронті. Нині захисник перебуває на реабілітації та потребує операції.

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