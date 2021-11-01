Оля Полякова показала 16-річну доньку з млосним поглядом та у прозорій кофтинці

Оля Полякова показала 16-річну доньку з млосним поглядом та у прозорій кофтинці

Артистка похизувалася донькою-красунею.

Українська співачка Оля Полякова присвятила новий пост у Instagram своїй старшій доньці Марії.

У фотоблогу зірка розмістила серію знімків, на яких 16-річна дівчина позує наче справжня модель. Маша одягнена у мамин прозорий гольф чорного кольору, з-під якого видніється спідня білизна.

instagram.com/polyakovamusic

У дівчини розпущене волосся, а її млосний погляд спрямований у камеру. Шию Маші прикрашають масивні ланцюги.

instagram.com/polyakovamusic

"Дівчинка – комплімент Бога! Безперечно! Я її так люблю! І мені так приємно що вона так вийшла!" – підписала кадри зіркова мама.

instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою, підписники сторінки Полякової розсипалися у компліментах: " Красуня! Так схожа на маму!", "пофарбувати Марію у білявку і вийде копія Олі", "розкішний комлімент".

Цікаво, що пізніше Полякова поділилася фотографією, на якій постає у тому самому гольфі, в якому до цього позувала Марія.

instagram.com/polyakovamusic

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