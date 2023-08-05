Оля Полякова показала маму-красуню на рідкісних кадрах та ніжно привітала її з днем народження

Співачка Оля Полякова ніжно привітала свою маму Світлану з днем народження.

З нагоди святкової дати виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram поділилася рідкісними світлинами з найріднішою. У своєму привітанні Оля подякувала мамі за її виховання та підтримку.

Мама Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Мамуся! З днем народження! Кохаю сильно! Ти найкраща мама в світі! Без тебе нічого не було б! Пам'ятаю, як в дитинстві ми говорили у ночі в ліжку, про все на світі, про сенс життя, чи існує щось після, нащо ми тут, і що залишиться після… Про астрономію, філософію, про книги які ти читала, а ти їх просто їла! Знаю, що глибина і світогляд в мене від тебе, здатність дивитися глибше, не поверхнево, аналізувати і скоро знаходити рішення, задумуватись над вічним, і жадібно цікавитись усім, ну і королівські замашки теж! Люблю щиро, бажаю здоров'я та довгих щасливих років! Миру нам всім", - ніжно привітала маму співачка.

Мама Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

У коментарях шанувальники приєдналися до привітань, а також зазначили, що відома білявка дуже схожа на свою маму-красуню.

Оля Полякова з мамою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, що тривалий час мама Полякової мешкала в Росії зі своїм обранцем. Втім, на початку повномасштабної війни в Україні пані Світлана виїхала за кордон.

Читайте також: