Оля Полякова показала одразу двох підрослих доньок та як розважається з ними на відпочинку

Українська співачка Оля Полякова розповіла про родинний відпочинок.

Так, у своєму фотоблогу зірка показала кадри з Буковелю. Туди вона приїхала зі своїми двома доньками – 19-річною Машею та 13-річною Алісою, яка цього року повернулася на Батьківщину з Великої Британії. Під час відпочинку сімейство показалося на підйомнику та на лижах. Також Оля похизувалася своїм вправним катанням наодинці.

Оля Полякова з доньками у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з доньками у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з доньками у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Водночас Полякова поділилася кумедними кадрами зі своїми доньками, як вони танцюють у горах трендовий танець для TikTok. І коротко розповіла фанам про ситуацію з відпочинком у Буковелі. За словами співачки, насолодитися місцевими краєвидами і зимовим спортом приїхало вже чимало людей.

"Ми у Буковелі. Сніг є. Люди є. ТЦК, кажуть, теж є", - зізналася Оля.

Оля Полякова з доньками у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з доньками у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А ось надвечір до зіркової родини завітав продюсер Олі Полякової – Михайло Ясинський з родиною. Всі разом вони затишно провели час за вечерею.

Оля Полякова з доньками у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розсекретила найдивакуватіший подарунок від свого чоловіка.

Читайте також: