Оля Полякова показала одразу двох підрослих доньок та як розважається з ними на відпочинку

Сімейство насолоджується розвагами у Буковелі.
Українська співачка Оля Полякова розповіла про родинний відпочинок.
Так, у своєму фотоблогу зірка показала кадри з Буковелю. Туди вона приїхала зі своїми двома доньками – 19-річною Машею та 13-річною Алісою, яка цього року повернулася на Батьківщину з Великої Британії. Під час відпочинку сімейство показалося на підйомнику та на лижах. Також Оля похизувалася своїм вправним катанням наодинці.
Водночас Полякова поділилася кумедними кадрами зі своїми доньками, як вони танцюють у горах трендовий танець для TikTok. І коротко розповіла фанам про ситуацію з відпочинком у Буковелі. За словами співачки, насолодитися місцевими краєвидами і зимовим спортом приїхало вже чимало людей.
"Ми у Буковелі. Сніг є. Люди є. ТЦК, кажуть, теж є", - зізналася Оля.
А ось надвечір до зіркової родини завітав продюсер Олі Полякової – Михайло Ясинський з родиною. Всі разом вони затишно провели час за вечерею.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розсекретила найдивакуватіший подарунок від свого чоловіка.
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