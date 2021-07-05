Оля Полякова показала перші кадри зі знімань нового кліпу і розсекретила головну героїню

Зірка стрічки "Скажене Весілля" зіграє головну роль у відеоблокбастері артистки.

Українська співачка Оля Полякова, яка днями відсвяткувала 59-річчя чоловіка, готує до прем'єри нову відеороботу.

Вже невдовзі побачить світ кліп на композицію артистки "Взрослая девочка". Сьогодні стало відомо, що головну роль у відео на цю композицію зіграє зірка стрічки "Скажене Весілля", акторка Інна Приходько.

Акторка поділилася, що все відбулося спонтанно і неочікувано. Її запросили ввечері, буквально напередодні знімань - і вона одразу погодилася.

Інна Приходько

Попри солідний бекграунд в кіно, серіалах і телешоу, для Приходько це буде перший досвід участі в зніманнях музичного відео. Але на майданчику панувала настільки тепла і дружня атмосфера, що сам процес минув досить легко.

"Я трохи переживала, коли ми з Олею вперше взаємодіяли в кадрі. Але нам дуже швидко вдалося спрацюватися. Далі ми вже разом жартували, генерували геги, підхоплювали ідеї один одного - пішов контакт. Знімання були тривалими, оскільки сам кліп технічно виявився дуже складним. Але завдяки конекту у нас з Олею з'явилося друге дихання: і ми були готові продовжувати ще і ще", - поділилася Інна.

Інна Приходько

Режисером відео виступив знаменитий Любомир Левицький. За словами Приходько, Левицький перетворив роботу з вкрай складною технологією "motion control" в легкий і зрозумілий для всіх процес. Вперше цю технологію застосували під час знімань кіноепопеї "Зоряні війни", а сьогодні її в основному використовують в гостросюжетних action-фільмах.

Інна Приходько не розкрила сюжет відео, але натякнула, чого очікувати глядачам:

"Ви побачите веселу, легку, а головне - повчальну історію. У ній дуже багато дівчат впізнають себе, адже хоча б раз, але кожна з них була в ситуації, зображеній в кліпі. Кліп - про "дорослих дівчат", якими ми залишаємося незалежно від віку".

Прем'єра кліпу і пісні Олі Полякової "Взрослая девочка" відбудеться 9 липня.

Нагадаємо, тиждень тому Оля Полякова поділилася світлинами, на яких у мінібікіні еротично позувала на газоні.

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