Оля Полякова показала підрослих доньок-красунь під час фотосету на Мальдівах

Артистка зачарувала пляжними знімками.

Українська співачка Оля Полякова хоча й вимушено на певний час застрягла на Мальдівах, однак часу там дарма не гаяла.

Як розповіла артистка, вона наостанок відвідала місцевий город, де побачила цукрову тростину, яка дещо схожий на бамбук, а також лемонграс. Полякова зізналася, що раніше, коли була на Мальдівах, вкрала собі лемонграс і тепер він росте у неї вдома у теплиці.

Окрім того Полякова влаштувала з доньками імпровізовану фотосесію на пляжі. Артистка похизувалася підрослими дівчатами-красунями, і не втратила нагоди продемонструвати гарну фігуру у комбінації з легкої спідниці-максі і топі зі шнурівкою в області декольте.

instagram.com/polyakovamusic

Оля поділилася емоціями від проведеної відпустки і зізналася, що була сильно вражена місцем, де вони зупинилися:

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

"Це неймовірна пригода, яка трапилася з нами не випадково. Я давно мріяла потрапити саме до цієї мережі готелів! Я бачила на картинках і за відгуками, що тут круто, але що настільки! Острови з озерами, болотами, натуральними джунглями, зі своєю екосистемою, яку бережуть та підтримують! Величезна кількість живності! Девіз -no news, no shoes, ми тиждень ходили босоніж! А кухня… Коротше ми закохалися!" – поділилася артистка.

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