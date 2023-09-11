Оля Полякова показала рідкісне фото з чоловіком та доньками та повідомила про свято в її родині

Виконавиця святкує 19 річницю шлюбу з коханим.
Українська співачка Оля Полякова розповіла про особливе та важливе свято у її родині.
Артистка разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським святкує 19-річницю їхнього шлюбу. Щоправда, Полякова зізналась, що з коханим забула про важливу для сім'ї дату, однак для них найголовніше, що вони всі разом.
Також з нагоди свята, виконавиця показала рідкісне фото зі своїм чоловіком та доньками, де вони всією родиною позують перед об'єктивом фотокамери.
"Нашій сім'ї сьогодні 19! Звісно, ми обидва забули про це, але, коли так довго знаєш одне одного, це не страшно. Страшно, коли війна розділяє, забирає…", - поділилася артистка.
Співачка також зазначила, що з нагоди 19-річчя шлюбу вони не будуть влаштовувати гучних святкувань. Артистка з чоловіком бажає, аби скоріше закінчилася війна та над Україною було мирне небо, а вже потім можна й веселитися.
"Дай нам Бог миру! Перемоги! Тоді відсвяткуємо!" – додала виконавиця.
Нагадаємо, нещодавно шосту річницю шлюбу святкував ексведучий Олександр Скічко. З нагоди свята знаменитість показав архівні романтичні кадри з весілля з Єлизаветою Юрушевою, яке вони відгуляли в Грузії.
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