Оля Полякова показала рідкісне фото з чоловіком та доньками та повідомила про свято в її родині

Українська співачка Оля Полякова розповіла про особливе та важливе свято у її родині.

Артистка разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським святкує 19-річницю їхнього шлюбу. Щоправда, Полякова зізналась, що з коханим забула про важливу для сім'ї дату, однак для них найголовніше, що вони всі разом.

Також з нагоди свята, виконавиця показала рідкісне фото зі своїм чоловіком та доньками, де вони всією родиною позують перед об'єктивом фотокамери.

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Нашій сім'ї сьогодні 19! Звісно, ми обидва забули про це, але, коли так довго знаєш одне одного, це не страшно. Страшно, коли війна розділяє, забирає…", - поділилася артистка.

Співачка також зазначила, що з нагоди 19-річчя шлюбу вони не будуть влаштовувати гучних святкувань. Артистка з чоловіком бажає, аби скоріше закінчилася війна та над Україною було мирне небо, а вже потім можна й веселитися.

"Дай нам Бог миру! Перемоги! Тоді відсвяткуємо!" – додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно шосту річницю шлюбу святкував ексведучий Олександр Скічко. З нагоди свята знаменитість показав архівні романтичні кадри з весілля з Єлизаветою Юрушевою, яке вони відгуляли в Грузії.

Читайте також: