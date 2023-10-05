Оля Полякова показала рідкісні фото з 12-річною донькою-копією свого чоловіка

Українська співачка Оля Полякова сьогодні, 5 жовтня святкує день народження своєї молодшої доньки Аліси.

Про це зіркова мама розповіла на сторінці в Instagram та поділилася рідкісними фото своєї дитини. Раніше Полякова не раз казала, що Аліса не любить, коли знаменита мама виставляє її світлини у фотоблогу. Та, сьогодні дівчинка зробила виключення.

Під знімками Полякова залишила зворушливий пост з привітанням для доньки:

"12! Моя маленька і вже така доросла дівчинка! Така кумедна і свідома, розумна і смішна, гарна як сонце! Хочу щоб ти була здорова і щаслива! І щоб втілилося твоє єдине бажання вже півтора року, щоб закінчилась війна і ти повернулася додому! Бо нема для тебе кращого місця на землі ніж Україна, твій ліс, твоя річка і твої тваринки, все що ти любиш! І воно обов'язково здійсниться! І ти як і сотні тисяч дітей повернешся до України і ми всі будем дуже щасливі! Давайте побажаємо це Алісі і всім нам!" – написала Полякова.

Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою, шанувальники долучилися до привітань, а також зазначили, що якщо старша донька Марія – дуже схожа на Олю, то молодша Аліса – копія її чоловіка Вадима:

Дуже гарна дівчинка, на тата схожа

Дуже схожа на тата

Татова доця

Аліска, будь щаслива! І нехай твоє бажання здійсниться

Чоловік Олі Полякової з донькою Алісою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової Марія неочікувано повернулася з Лондона, де навчалася, до України. Дівчина також повідомила, що тепер здобуватиме вищу освіту в Києві.

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