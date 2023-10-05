Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оля Полякова показала рідкісні фото з 12-річною донькою-копією свого чоловіка

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
684
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова показала рідкісні фото з 12-річною донькою-копією свого чоловіка

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка привітала дівчинку з днем народження.

Українська співачка Оля Полякова сьогодні, 5 жовтня святкує день народження своєї молодшої доньки Аліси.

Про це зіркова мама розповіла на сторінці в Instagram та поділилася рідкісними фото своєї дитини. Раніше Полякова не раз казала, що Аліса не любить, коли знаменита мама виставляє її світлини у фотоблогу. Та, сьогодні дівчинка зробила виключення.

Під знімками Полякова залишила зворушливий пост з привітанням для доньки:

"12! Моя маленька і вже така доросла дівчинка! Така кумедна і свідома, розумна і смішна, гарна як сонце! Хочу щоб ти була здорова і щаслива! І щоб втілилося твоє єдине бажання вже півтора року, щоб закінчилась війна і ти повернулася додому! Бо нема для тебе кращого місця на землі ніж Україна, твій ліс, твоя річка і твої тваринки, все що ти любиш! І воно обов'язково здійсниться! І ти як і сотні тисяч дітей повернешся до України і ми всі будем дуже щасливі! Давайте побажаємо це Алісі і всім нам!" – написала Полякова.

Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic
Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic
Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic
Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic
Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою, шанувальники долучилися до привітань, а також зазначили, що якщо старша донька Марія – дуже схожа на Олю, то молодша Аліса – копія її чоловіка Вадима:

  • Дуже гарна дівчинка, на тата схожа
  • Дуже схожа на тата
  • Татова доця
  • Аліска, будь щаслива! І нехай твоє бажання здійсниться
Чоловік Олі Полякової з донькою Алісою / © instagram.com/polyakovamusic
Чоловік Олі Полякової з донькою Алісою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової Марія неочікувано повернулася з Лондона, де навчалася, до України. Дівчина також повідомила, що тепер здобуватиме вищу освіту в Києві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
684
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація