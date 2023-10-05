Оля Полякова показала рідкісні фото з 12-річною донькою-копією свого чоловіка

Артистка привітала дівчинку з днем народження.
Українська співачка Оля Полякова сьогодні, 5 жовтня святкує день народження своєї молодшої доньки Аліси.
Про це зіркова мама розповіла на сторінці в Instagram та поділилася рідкісними фото своєї дитини. Раніше Полякова не раз казала, що Аліса не любить, коли знаменита мама виставляє її світлини у фотоблогу. Та, сьогодні дівчинка зробила виключення.
Під знімками Полякова залишила зворушливий пост з привітанням для доньки:
"12! Моя маленька і вже така доросла дівчинка! Така кумедна і свідома, розумна і смішна, гарна як сонце! Хочу щоб ти була здорова і щаслива! І щоб втілилося твоє єдине бажання вже півтора року, щоб закінчилась війна і ти повернулася додому! Бо нема для тебе кращого місця на землі ніж Україна, твій ліс, твоя річка і твої тваринки, все що ти любиш! І воно обов'язково здійсниться! І ти як і сотні тисяч дітей повернешся до України і ми всі будем дуже щасливі! Давайте побажаємо це Алісі і всім нам!" – написала Полякова.
Своєю чергою, шанувальники долучилися до привітань, а також зазначили, що якщо старша донька Марія – дуже схожа на Олю, то молодша Аліса – копія її чоловіка Вадима:
- Дуже гарна дівчинка, на тата схожа
- Дуже схожа на тата
- Татова доця
- Аліска, будь щаслива! І нехай твоє бажання здійсниться
Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової Марія неочікувано повернулася з Лондона, де навчалася, до України. Дівчина також повідомила, що тепер здобуватиме вищу освіту в Києві.
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