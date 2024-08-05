Оля Полякова показала рідкісні фото з мамою та публічно звернулася до неї: "Люблю"

Українська співачка Оля Полякова розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 5 серпня, мама артистки Світлана святкує день народження. З цієї нагоди Полякова опублікувала низку фото з мамою в Instagram. На зображеннях іменинниця позує у різний час, як наодинці, так і з донькою та онуками. У дописі співачка подякувала мамі за життя й побажала найкращого для неї.

Мама Олі Полякової з онуками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Мама Олі Полякової з онуками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У моєї мами день народження! Дуже хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя, любові! І звісно, подякувати за життя. Якби не ти, так багато прекрасного світ би не побачив! Люблю!", - привітала співачка маму.

Мама Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

У коментарях шанувальники Олі долучилися до привітань зі святом її рідної людини й наголосили, що вона має неперевершений вигляд:

Який ви всі маєте класний вигляд, от реально бог нагородив вашу сім'ю

Олю, це не мама, це – сестричка

Ого, яка гарна мама… Як кажуть, яблуко від яблуні.. Дуже багато здоров'я, миру, радості

Вітаю ! Многая літа мамі! Дуже красива вона у вас, ви як сестри

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зворушила, як її старша 12-річна донька привітала її з 49-річчям.

Донька Могилевської зворушила зверненням до зіркової мами

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