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Оля Полякова показала рокгурт своєї старшої доньки та приголомшила її новим псевдонімом

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Оля Полякова показала рокгурт своєї старшої доньки та приголомшила її новим псевдонімом

Оля Полякова з донькою Марією / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Донька артистки вразила прихильників концертом в Одесі.

Донька співачки Олі Полякової Маша відновила діяльність свого рокгурту й провела концерт в Одесі.

Так, старша донька зірки пішла слідами мами. І заснувала свій гурт "Шви" ще 2021 року. Втім, протягом декількох років він був на паузі. А тепер Маша Полякова приголомшила новиною про відновлення творчої кар'єри.

Вчора, 4 грудня, в Одесі відбувся концерт доньки Полякової, де вона співала разом з гуртом. Таке повернення на сцену зіркова мама підтримала одразу. У своєму фотоблогу Оля повідомила, що її старша донька відтепер оновила псевдонім і стала Marry Poppers. За словами артистки, Машу кликали заспівати на біс п'ять разів, чим вона дуже пишається. І також поділилася декількома кадрами з концерту з фанами.

Донька Олі Полякової відновила діяльність свого гурту і виступила в Одесі

Донька Олі Полякової відновила діяльність свого гурту і виступила в Одесі

"Моя Маша, дочка старша, знову зібрала свій славнозвісний гурт "Шви" і взяла сценічний псевдонім. Тепер вона Marry Poppers і гурт "Шви". Вони вчора (3 грудня – прим. ред.) дали концерт в Одесі, де їх викликали на біс п'ять разів. Зірка народилася", - зазначила співачка.

Вочевидь, не всім сподобалася творчість Маші, тому хейтери почали писати ганебні коментарі в бік дівчини. Через це на сторінці 18-річної доньки Полякової з'явився допис, де вона наголосила на булінгу.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Можливо, досить хейту? Чи вам по приколу?", - запитала Маша.

Свою позицію під публікацією висловила сама Оля Полякова. Вона запевнила хейтерів, що буде проклинати кожного, хто напише будь-який негативний коментар.

Маша Полякова / ©
Маша Полякова

"Значить так! Хто напише бридоту, прокляну! Я не жартую! Буде тобі враже так, як відьма скаже!", - написала під дописом доньки Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова запрем'єрила власний хіт "Вишні". З цієї нагоди вона разом з донькою заспівала його у дуеті. 

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Дата публікації
Перегляди
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