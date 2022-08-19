Оля Полякова показала щасливих доньок у аеропорту, які повертаються до України

Доньки співачки Олі Полякової Маша та Аліса вперше після повномасштабного вторгнення РФ до України повертаються додому.

Співачка і тренерка "Голосу країни" Оля Полякова вже більше місяця перебуває в Україні. У Києві співачка разом зі своєю командою брала участь у благодійних заходах, а також працює над своїм новим українськомовним альбомом.

Весь цей час доньки виконавиці перебували у подруги мами, російської журналістки Ніки Білоцерківської, у Франції. За словами Полякової, дівчатка вже давно хотіли повернутися додому, але вона переймалася через їхню безпеку.

Однак сьогодні 17-річна Маша та 10-річна Аліса нарешті вирушають до рідної України. Співачка розповіла про це у сторіз своєї сторінки в Instagram.

"Ось такі дівчатка з гітарами, музикантки, їдуть додому, в Україну!" – сказала у відео Полякова.

Доньки Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Доньки Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Незабаром у дівчат має розпочатися новий навчальний рік. Особливо важливим він буде для старшої Марії, адже вона розпочинає навчання в університеті.

Нагадаємо, що влітку донька Олі Полякової вступила до одного з престижних європейських вузів у Великій Британії. Як відомо, дівчина вирішила піти стопами зіркової мами і обрала музичну спеціальність.

Читайте також: