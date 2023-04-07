Оля Полякова показала себе у найбільшій вазі: "Мала вигляд, як величезна шафа на ніжках"

Співачка Оля Полякова завжди демонструє своїм шанувальникам гарну й підтягнуту фігуру.

Втім, не завжди виконавиця мала таку форму. Як зізналася Оля у програмі "Дорослі дівчата", вона набрала аж 22 кілограми після другої вагітності 2011 року і важила 86 кілограмів.

"Коли я народила Алісу, я важила плюс 22 кілограми. Я мала вигляд, як величезна шафа на ніжках", - розповіла Оля.

Оля Полякова / Фото: Скріншот з відео

На світлинах не одразу можна впізнати знаменитість, адже зайві кілограми додавали їй віку. Сама Оля пожартувала, що зараз має набагато молодший вигляд, аніж 11 років тому.

Оля Полякова / Фото: Скріншот з відео

У той період слухачі ще не дуже знали Полякову як співачку. Після народження доньки вона була в пошуках себе та свого творчого шляху. Виконавиця змогла позбутися своїх зайвих кілограмів за рік і з успіхом почала музичну кар'єру. До речі, саме тоді вийшла пісня "Шлепки", яка зробила Полякову зіркою.

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