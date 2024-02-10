Оля Полякова показала свою маму та 12-річну доньку, які повернулися з Англії

Українська співачка Оля Полякова поділилася родинним контентом з мамою Світланою Іванівною та донькою Алісою.

Так, артистка поділилася радісною новиною. До України приїхали її мама разом з молодшою донькою Алісою. Оля зняла відео у машині, поки вони їхали додому. Втім, її 12-річна донечка була проти знімань для маминого фотоблогу. Натомість у кадрі з'явилася Світлана, яка була у цей час за кермом.

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з мамою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Виконавиця також пожартувала, що насправді це онука привезла бабусю на батьківщину.

"Аліска з Англії приїхала не сама, а привезла її улюблена бабуся. Хто кого привіз? Вона (онука – прим. ред.) тебе", – сміючись, звернулася до мами зірка.

Вочевидь, всі разом вони будуть відпочивати у заміському маєтку Полякової, адже співачка показала фото свого зимового саду.

Оля Полякова біля свого маєтку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, молодша донька Олі Полякової Аліса вже тривалий час проживала й навчалася у Великій Британії. Втім, дівчина з труднощами адаптувалася до нових умов і постійно хотіла повернутися додому. Разом з нею за кордоном проживала і бабуся, мама артистки, Світлана, яка не лише піклувалася про онуку, але й займалася власним здоров'ям.

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