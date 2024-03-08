Оля Полякова показала свою маму у кліпі та присвятила їй ніжну пісню

Українська співачка Оля Полякова запрем'єрила пісню-присвяту мамі.

З нагоди 8 березня співачка випустила нову українськомовну версію хіта "Мама". У ньому зірка оспівує свої теплі почуття до рідної людини і розповідає про те, що з часом вона стала більше розуміти її, адже й сама виховує доньок. І тепер хоче прищепити вже своїм дітям схоже ставлення до себе як мами.

До слова, Оля зняла атмосферний кліп, у якому постає три покоління її родини. Зокрема, мама Світлана Іванівна та доньки Аліса й Маша. У ролику артистка з сім'єю гуляють набережною у Києві, обіймаються та щасливо проводять час разом, оточуючи себе турботливими моментами.

"Сьогодні, 8 березня, прем'єра пісні та сімейного відео "Мама" українською мовою. 6 років тому я випустила цю пісню-присвяту моїй матусі, звернення до неї за порадою. Сьогодні ж зазвучала оновлена версія. У кліпі знялися всі три покоління жінок моєї родини. Відеоробота вийшла дуже живою та справжньою, глядач побачить мене такою, яка я є в житті, а не на сцені", - написала Оля Полякова у фотоблогу.

Своєю чергою, шанувальники залишилися в захваті від оновленої версії композиції й пригадали своїх матусь:

Які ніжні, які красиві! Яка різна Наша Оля, але як завжди прекрасна

Як же я любила цю пісню. І як добре, що я можу її слухати знову…Ніжною, проникливою, світлою українською мовою. Дякую!

Зі святом! Це так круто обіймати маму. Я чекаю на перемогу України, щоб обійняти свою маму

Дуже гарне відео вийшло

Нагадаємо, наразі Оля Полякова та її старша донька Маша перебувають за кордоном. Нещодавно вони позасмагали поблизу моря у Франції.

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