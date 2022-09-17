Оля Полякова показала, у яких умовах її донька Маша буде жити у Великій Британії

Донька тренерки "Голосу країни-12" Олі Полякової розпочинає доросле життя окремо від батьків.
У цьому році Маша Полякова вступила до одного з престижних музичних вишів у Лондоні. Днями разом із зірковою матусею Олею Поляковою дівчина приїхала до Великої Британії, де вже заселилася до гуртожитку.
У своїх сторіз в Instagram Полякова показала, у яких умовах буде жити Маша під час навчання.
"Маруся в общазі", - написала Полякова.
Співачка показала кімнату на одного, у якій є комфортне ліжко, шафа, стіл для навчання та власна вбиральня.
Далі Полякова із донькою вирушила на кухню, яка розрахована на шість кімнат. Там, як показала виконавиця, є все необхідне для комфортного проживання студентів: електрична плита з духовою шафою, мікрохвильовка, чайник, праска та два маленьких холодильника.
"Ось така кухня в них, все чистенько, гарненько", - розповіла Полякова.
Поки співачка допомагає доньці влаштуватися на новому місці та не може повірити, що Маша вже буде жит самостійно.
Також нещодавно Оля Полякова розповіла, що планувала продати мамину квартиру у Вінниці та побудувати новий бізнес.
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