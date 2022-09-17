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Оля Полякова показала, у яких умовах її донька Маша буде жити у Великій Британії

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Оля Полякова показала, у яких умовах її донька Маша буде жити у Великій Британії

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Донька тренерки "Голосу країни-12" Олі Полякової розпочинає доросле життя окремо від батьків.

У цьому році Маша Полякова вступила до одного з престижних музичних вишів у Лондоні. Днями разом із зірковою матусею Олею Поляковою дівчина приїхала до Великої Британії, де вже заселилася до гуртожитку.

У своїх сторіз в Instagram Полякова показала, у яких умовах буде жити Маша під час навчання. 

Сторіз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Маруся в общазі", - написала Полякова.

Співачка показала кімнату на одного, у якій є комфортне ліжко, шафа, стіл для навчання та власна вбиральня. 

Сторіз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Сторіз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Далі Полякова із донькою вирушила на кухню, яка розрахована на шість кімнат. Там, як показала виконавиця, є все необхідне для комфортного проживання студентів: електрична плита з духовою шафою, мікрохвильовка, чайник, праска та два маленьких холодильника. 

Сторіз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Сторіз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ось така кухня в них, все чистенько, гарненько", - розповіла Полякова. 

Сторіз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поки співачка допомагає доньці влаштуватися на новому місці та не може повірити, що Маша вже буде жит самостійно. 

Також нещодавно Оля Полякова розповіла, що планувала продати мамину квартиру у Вінниці та побудувати новий бізнес.

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