Оля Полякова показала, у яких умовах її донька Маша буде жити у Великій Британії

У цьому році Маша Полякова вступила до одного з престижних музичних вишів у Лондоні. Днями разом із зірковою матусею Олею Поляковою дівчина приїхала до Великої Британії, де вже заселилася до гуртожитку.

У своїх сторіз в Instagram Полякова показала, у яких умовах буде жити Маша під час навчання.

Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Маруся в общазі", - написала Полякова.

Співачка показала кімнату на одного, у якій є комфортне ліжко, шафа, стіл для навчання та власна вбиральня.

Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Далі Полякова із донькою вирушила на кухню, яка розрахована на шість кімнат. Там, як показала виконавиця, є все необхідне для комфортного проживання студентів: електрична плита з духовою шафою, мікрохвильовка, чайник, праска та два маленьких холодильника.

Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ось така кухня в них, все чистенько, гарненько", - розповіла Полякова.

Сторіз Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поки співачка допомагає доньці влаштуватися на новому місці та не може повірити, що Маша вже буде жит самостійно.

Також нещодавно Оля Полякова розповіла, що планувала продати мамину квартиру у Вінниці та побудувати новий бізнес.

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