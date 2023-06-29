Оля Полякова показала, як Бейонсе нахабно "поцупила" її елементи для свого світового шоу

Українська співачка Оля Полякова стала однією з тих, кому поталанило побачити виступ світової зірки Бейонсе.

Полякова побувала на концерті Бейонсе у столиці Польщі Варшаві, яким виконавиця завершила свій світовий тур RENAISSANCE WORLD TOUR. Як поділилася Оля у сторіз своєї сторінки в Instagram, від шоу Бейонсе вона лишилася у захваті:

"Мені здається, вона більш розслаблено працює як колись, але це було дуже круто. І три години. Шоу триває три години. Вона співає і танцює три години. Машина. Крута артистка, круте шоу. І все це можна робити в нас, аби лише закінчилася війна і з'явилися гроші. І ти дивишся на це і думаєш, блін вони все життя працюють і не зупиняються, а нас поставили всіх на стоп. Нічого, прорвемося. Мені сподобалося", - розповіла Полякова.

Також українська зірка звернула увагу на те, що у своєму шоу Бейонсе використала деякі елементи, які свого часу вже були у постановках Полякової. Так от, у шоу "Королева ночі" Полякова теж їздила верхи на величезному блискучому коні і літала у плащі над глядачами:

Оля Полякова VS Бейонсе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Боже, це ж мій кінь! А я думаю, куди він з гаражу зник. І в плащі я літала в "Королеві ночі". А кажете, вони на нас не дивляться. Підглядають", - такими коментарями Полякова супроводила деякі елементи з шоу Бейонсе, які схожі на її постановки.

Оля Полякова VS Бейонсе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, днями Оля Полякова приголомшила спогадами зі своєї юності у Вінниці в лихих 90-х. Артистка пригадала, як її вивозили в ліс, де хотіли зґвалтувати і як колишній-бандит підпалив її квартиру і "натравив" дружків, які її побили.

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