Оля Полякова показала, як катається на лижах у Буковелі, й розповіла про свій невеликий відпочинок

Українська співачка Оля Полякова поїхала на гірськолижний курорт України і розповіла, чим там займається.

Основною метою поїздки до Буковелю стала благодійність. Зокрема, в одному з тамтешніх ресторанів у співачки відбудеться концерт-аукціон, завдяки якому збираються кошти на підтримку ЗСУ.

Оля Полякова у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також артистка показала, як вона вміє майстерно кататися на лижах. І додала, що любить, коли робочі поїздки дозволяють їй трохи відпочити у курортних місцях.

Оля Полякова у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я обожнюю, коли можна поїхати на роботу й трішечки відпочити. Хоча б декілька годин покататися на лижах", - розповіла зірка.

Полякова також поділилася зі своїми шанувальниками секретом енергійності. На її думку, цьому сприяє улюблена справа життя.

"Займатися улюбленою справою. Коли ти на своєму місці, тоді є енергія робити багато прекрасних речей", - наголосила артистка у фотоблогу.

Оля Полякова у Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, ще нещодавно співачка Оля Полякова перебувала у Львові, де у лікарні після операції лежить її 18-річна донька Маша. Знаменитість навідала дівчину й розповіла про її самопочуття.

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