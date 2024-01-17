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Оля Полякова показала, як незвичайно святкує 45-річчя та які подарунки отримує

Оля Полякова показала, як незвичайно святкує 45-річчя та які подарунки отримує

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка з нагоди свята також презентувала українськомовний альбом зі своїми перекладеними популярними хітами.

Українська співачка Оля Полякова святкує день народження. Знаменитості виповнюється 45 років.

Свій ювілей артистка зустрічає в доволі незвичайному місці. Зокрема, Полякова на один день стала радіоведучою на одному з популярних українських радіо.

До слова, співачка у прямому ефірі поспілкується зі слухачами та розіграє п'ять різних призів. Окрім того, вона збиратиме кошти для 53-ї бригади медичної роти, яким раніше передавала евакуаційний реанімобіль.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

До речі, Оля Полякова вже отримує перші привітання. Старша донька артистки спекла самостійно для неї торт

"Вона до шостої ранку готувала торт своїми руцями! Будемо куштувати!" – зазначила співачка.

Олю Полякову вітають з днем народження / © instagram.com/polyakovamusic
Олю Полякову вітають з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також артист MELOVIN приїхав на радіо, подарував Олі букет, пляшку ігристого та заспівав Happy Birthday to you.

Олю Полякову вітають з днем народження / © instagram.com/polyakovamusic
Олю Полякову вітають з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А от ведучий Євген Фешак вручив артистці кошик квітів та чимало повітряних кульок.

Олю Полякову вітають з днем народження / © instagram.com/polyakovamusic
Олю Полякову вітають з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До речі, сама Оля Полякова теж підготувала для фанів сюрприз. Знаменитість презентує перший альбом українськомовних пісень, який складається з перекладених хітів: "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як в останній раз" та "Шльопки".

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч святкувала день народження. Виконавиця показувала, як зустріла 38-річчя в Таїланді.

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