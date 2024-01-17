Оля Полякова показала, як незвичайно святкує 45-річчя та які подарунки отримує

Артистка з нагоди свята також презентувала українськомовний альбом зі своїми перекладеними популярними хітами.

Українська співачка Оля Полякова святкує день народження. Знаменитості виповнюється 45 років.

Свій ювілей артистка зустрічає в доволі незвичайному місці. Зокрема, Полякова на один день стала радіоведучою на одному з популярних українських радіо.

До слова, співачка у прямому ефірі поспілкується зі слухачами та розіграє п'ять різних призів. Окрім того, вона збиратиме кошти для 53-ї бригади медичної роти, яким раніше передавала евакуаційний реанімобіль.

Оля Полякова

До речі, Оля Полякова вже отримує перші привітання. Старша донька артистки спекла самостійно для неї торт

"Вона до шостої ранку готувала торт своїми руцями! Будемо куштувати!" – зазначила співачка.

Олю Полякову вітають з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також артист MELOVIN приїхав на радіо, подарував Олі букет, пляшку ігристого та заспівав Happy Birthday to you.

Олю Полякову вітають з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А от ведучий Євген Фешак вручив артистці кошик квітів та чимало повітряних кульок.

Олю Полякову вітають з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До речі, сама Оля Полякова теж підготувала для фанів сюрприз. Знаменитість презентує перший альбом українськомовних пісень, який складається з перекладених хітів: "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як в останній раз" та "Шльопки".

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч святкувала день народження. Виконавиця показувала, як зустріла 38-річчя в Таїланді.

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