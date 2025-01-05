Оля Полякова показала, як проводить час із 19-річною донькою та її бойфрендом: "Всі пересварились"

Українська співачка Оля Полякова показала, як проводить час із доньками та бойфрендом 19-річної Маші.

До слова, сімейство зібралося разом у заміському будинку виконавиці. Вони проводили час за настільною грою в карти. Як пригадала в Instagram-stories Оля Полякова, в її дитинстві цим займатися не можна було. Одного разу в артистки навіть відібрали гральні карти та порвали їх. Нині ж співачка зібралася сім'єю та спокійно пограла в цю настільну гру. Компанію знаменитості склали Аліса та Маша з бойфрендом Костянтином. Гра, вочевидь, була запеклою, адже Марія зазначила, що всі пересварилися, а Оля Полякова підтвердила.

Оля Полякова та її донька Маша з бойфрендом / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Колись, коли я була маленька, ми грали в цю гру з подругою на пляжі. Прийшов якийсь дядько і порвав наші карти. Можете собі уявити? Бо у "совку" (СРСР – прим. ред.) не можна було грати в азартні ігри маленьким дітям. А зараз ми всією сім'єю з великим задоволенням граємо в карти. Ось так! І всі пересварились", - поділилася артистка.

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова ділилася далеко не позитивними новинами. Під час новорічного обстрілу Києва постраждав будинок виконавиці, який розташований в центрі столиці.

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