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Оля Полякова показала, як старша донька оригінально привітала її з днем народження

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Оля Полякова показала, як старша донька оригінально привітала її з днем народження

Оля Полякова зі старшою донькою / instagram.com/polyakovamusic

Зірці виповнилося 38 років.

Відома українська співачка Оля Полякова сьогодні, 17 січня, святкує свій день народження.

Так, виконавиці виповнюється 38 років. Від самого ранку артистка отримує різноманітні привітання від колег, друзів, прихильників, а також рідних.

Однією з перших привітала зірку її старша донька Маша. Оскільки дівчина гарно співає, то вирішила мамі зробити музичний сюрприз. Маша виконала пісню Happy Birthday та зіграла для Олі на гітарі. Зіркова мама однозначно зраділа такому привітанню від доньки.

Старша донька Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Старша донька Олі Полякової / instagram.com/polyakovamusic

До речі, сама ж Полякова наразі готується до святкування дня народження. Артистка вже відвідала дерматолога та зробила косметологічні процедури.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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