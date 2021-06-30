Оля Полякова показала, як відсвяткувала день народження чоловіка у кубинському стилі

Артистка влаштувала гучну вечірку з зірковими гостями.

Українська співачка Оля Полякова, яка днями у мінібікіні еротично позувала на газоні, 29 червня відсвяткувала день народження чоловіка Вадима.

З цієї нагоди артистка влаштувала гучну вечірку у кубинському стилі у подвір'ї свого маєтку на березі Дніпра. На свято Оля вбралася у довгу сукню бузкового кольору, а волосся прикрасила квіткою. Старша донька Полякової та її чоловіка Марія була у жовтій спідниці і смугастому топі.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Привітати іменинника прийшло чимало зіркових друзів. Серед них співачка Даша Астаф'єва, фотографиня Соня Плакидюк, режисерка Олена Вінярська, ведуча Катерина Осадча. До речі, за вагітною Осадчою Вадим з'їздив особисто на катері та привіз до місця святкування.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, місяць тому Оля Полякова у вінку з кульбаб влаштувала імпровізований фотосет на галявині. Зірка зізналася, що обожнює весну.

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