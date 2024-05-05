Оля Полякова показала, як з чоловіком і донькою влаштувала "битву" великодніми крашанками

Українська співачка Оля Полякова показала, як минає її Великдень у родинному колі.

У своєму фотоблогу виконавиця замилувала кадрами, зробленими за святковим столом. Зокрема, Оля показала свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського та старшу доньку Машу. Так, під час сніданку коханий співачки у вишиванці поборовся з дружиною за першість у "битві" крашанками. У результаті Оля зазнала поразки, що неабияк повеселило подружжя. Також свою удачу випробовувала і Маша, але зіркова мама одразу пошкодила її яйце.

Оля Полякова святкує Великдень / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова святкує Великдень / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім великодніх розваг, Полякова похизувалася своїми кулінарними талантами. Як виявилося, зірка, яка вже давно захоплюється випіканням хліба, цьогоріч самостійно готувала паски. Зокрема, серед смаколиків на столі був і свіжоспечений панеттоне, який Оля зробила напередодні. Артистка розрізала та показала шанувальникам, яким пухким і вологим є святковий хліб.

Оля Полякова святкує Великдень / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова святкує Великдень / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук показала, як з синами відсвяткувала Великдень на екофермі у подруги Даші Малахової й навіть встигла позасмагати.

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