Оля Полякова показала, як з чоловіком і донькою влаштувала "битву" великодніми крашанками

Співачка також похизувалася пасками, які приготувала власноруч.
Українська співачка Оля Полякова показала, як минає її Великдень у родинному колі.
У своєму фотоблогу виконавиця замилувала кадрами, зробленими за святковим столом. Зокрема, Оля показала свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського та старшу доньку Машу. Так, під час сніданку коханий співачки у вишиванці поборовся з дружиною за першість у "битві" крашанками. У результаті Оля зазнала поразки, що неабияк повеселило подружжя. Також свою удачу випробовувала і Маша, але зіркова мама одразу пошкодила її яйце.
Окрім великодніх розваг, Полякова похизувалася своїми кулінарними талантами. Як виявилося, зірка, яка вже давно захоплюється випіканням хліба, цьогоріч самостійно готувала паски. Зокрема, серед смаколиків на столі був і свіжоспечений панеттоне, який Оля зробила напередодні. Артистка розрізала та показала шанувальникам, яким пухким і вологим є святковий хліб.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук показала, як з синами відсвяткувала Великдень на екофермі у подруги Даші Малахової й навіть встигла позасмагати.
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