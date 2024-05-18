Оля Полякова показала, як з Єфросиніною та дітьми відірвалися на концерті Макса Барських

Знаменитості поділилися враженнями від шоу.
Українська співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна відвідали концерт Макса Барських, який відбувся 17 травня у Києві.
Разом зі знаменитостями були їхні діти. Зокрема, 19-річна Маша та 9-річний син ведучої Сашко. Незадовго до концерту вони зібралися та спільно пообідали.
Для емоційного вечора Полякова обрала чорну сорочку та доповнила її капелюхом, а Єфросиніна – поло та піджак. Артистки перебували у VIP-секторі й насолоджувалися атмосферою. Зокрема, підспівували Максу Барських композиції "Хочу танцювати", "Тумани" і танцювали разом з фанами.
Також Оля показала тисячі прихильників, які прийшли насолодитися музичним вечором і повністю заповнили майданчик "Палацу спорту" у Києві. Так, під час чуттєвої композиції "Небо" присутні дістали ліхтарики та зробили концерт ще емоційнішим. А також поділилася кадрами, як на сцені танцював Макс Барських.
Своїми враженнями від побаченого поділилася і Маша у своєму фотоблогу. Зокрема, ведуча наголосила, що її син Сашко є прихильником творчості Барських, тому хлопець був задоволений.
А наприкінці зірки подякували Максу Барських за шоу й наголосили на його таланті.
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua також відвідала запальну подію й вже розповіла всі подробиці концерту у Києві у репортажі. Як виявилося, окрім овацій Макс Барських також отримав дивакуватий сюрприз просто на сцені.
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