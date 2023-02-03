Оля Полякова показала, з ким замість Олега Винника заспівала свій хіт "Чарівні очі"

Спочатку артистка планувала цю пісню у дуеті з Олегом Винником.

Українська співачка Оля Полякова представила свій трек "Чарівні очі" у дуеті з грузинським співаком Анрі Джохадзе.

Зазначимо, що Джохадзе разом з Поляковою виконав композицію українською мовою. Цікаво, що у своєму першочерговому варіанті пісня була російською мовою і мала вийти під назвою "Длинные ноги" у дуеті зі співаком Олегом Винником. Реліз дуету мав відбутися ще 8 березня 2022 року. Та через повномасштабне вторгнення прем'єру відклали, Олег Винник через стан здоров'я опинився за кордоном, а Полякова прийняла рішення написати до пісні новий текст українською мовою.

Пізніше зірка все ж таки захотіла записати трек у дуеті і запросила для цього грузинського співака Анрі Джохадзе.

Своєю чергою, шанувальники Полякової зізналися, що їм цей дует дуже сподобався: "милозвучна і прекрасна пісня українською! Будь ласка, не повертайтесь до російської у своїй творчості", "чудова версія", "Дуже гарна пісня. Ноги самі пускаються в танок".

Нагадаємо, 17 січня Оля Полякова відсвяткувала день народження. Артистка показала де та з ким зустріла 44-річчя.

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