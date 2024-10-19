Оля Полякова показалася без жодної краплі макіяжу й зачарувала перевтіленням у рудоволосу

Українська співачка Оля Полякова приголомшила шанувальників новим амплуа.

Так, артистка завітала до відомого візажиста Єгора Андрюшина зі своєю новою піснею "Жінка з цікавим минулим". Своєю чергою Єгор запропонував зірці змінити свій образ і перевтілитися у рудоволосу бестію. У результаті на відео Оля спочатку позує без макіяжу зі своїм звичним білявим волоссям, зібраним у пучок на маківці. А вже за мить позує у рудій перуці, кольоровими лінзами для очей і підкорює виразним макіяжем.

Оля Полякова у рудій перуці приголомшила ефектним образом

Юзери були в захваті від такого ефектного перевтілення, тому не пошкодували коментарів з компліментами під дописом. Зокрема, підкреслили, що 45-річна співачка має бездоганну доглянуту шкіру та вражає своєю харизмою навіть через екран.

Обожнюю Олю. Настільки позитивна і харизматична людина, біля неї будь-яка депресія зникає. Жінка-свято!

Як же їй круто з рудим кольором. Напевно, бо я руда

Без макіяжу просто топ! Шкіра в ідеальному стані! Ніколи не приписала б їй її вік

Боже мій, Оля і без макіяжу шикарна. Всі образи підходять, неймовірна дівчинка

Нагадаємо, зовсім скоро Оля Полякова відіграє свій масштабний сольний концерт у Києві. Шоу відбудеться у Палаці Спорту у Києві 26 жовтня о 19:00.

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