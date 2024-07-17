Оля Полякова показалася у купальнику та похизувалася відпочинком у Монако

Артистка розповіла, як проводить час.
Українська співачка Оля Полякова поїхала у закордонну відпустку в Монако.
Так, у фотоблогу Оля вже похизувалася неймовірним краєвидом з вілли знайомих, які там проживають. Також виконавиця зустрілася на відпочинку з подругою. Разом вони відвідують пляж і басейн. Тож, у фотоблогу зірка показала низку кадрів у різних купальниках і капелюхах.
Окрім того, співачка зазначила, що навіть у відпустці не забуває про спорт і показала прихильникам, як зранку у купальнику та сонцезахисних окулярах на зв'язку з тренером тренується просто неба. Водночас зірка показала своє харчування неподалік узбережжя.
Своєю чергою, прихильники виконавиці вже оцінили її стильні образи в купальниках і засипали компліментами.
- "Милуюся тобою" – Дар'я Трегубова
- Ну красуня наша українська!
- Завжди і будь-де королева
- Як можна бути такою ідеальною?
Ба більше, мама Олі Полякової також прокоментувала доньчині світлини: "Найкраща дівчинка в світі".
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова похизувалася, як захисники у польових умовах навчили її майстерно збирати автомат.
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