Оля Полякова показалася у купальнику та похизувалася відпочинком у Монако

Українська співачка Оля Полякова поїхала у закордонну відпустку в Монако.

Так, у фотоблогу Оля вже похизувалася неймовірним краєвидом з вілли знайомих, які там проживають. Також виконавиця зустрілася на відпочинку з подругою. Разом вони відвідують пляж і басейн. Тож, у фотоблогу зірка показала низку кадрів у різних купальниках і капелюхах.

Оля Полякова на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім того, співачка зазначила, що навіть у відпустці не забуває про спорт і показала прихильникам, як зранку у купальнику та сонцезахисних окулярах на зв'язку з тренером тренується просто неба. Водночас зірка показала своє харчування неподалік узбережжя.

Оля Полякова на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою, прихильники виконавиці вже оцінили її стильні образи в купальниках і засипали компліментами.

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Ба більше, мама Олі Полякової також прокоментувала доньчині світлини: "Найкраща дівчинка в світі".

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова похизувалася, як захисники у польових умовах навчили її майстерно збирати автомат.

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