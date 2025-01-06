Оля Полякова показалася з 13-річною донькою верхи на конях і засвітила свій розкішний маєток

Виконавиця показала інтер'єр власного будинку.
Українська співачка Оля Полякова показала своє активне дозвілля у колі родини.
У своєму фотоблогу виконавиця показала, як під час свят проводить час із молодшою донькою Алісою. Оскільки 13-річна дівчина є прихильницею катання верхи, то разом з мамою вони вирушили на прогулянку на конях. Аліса зі своїм улюбленцем була попереду, поки Оля позаду насолоджувалася природою довкола.
"Холодно, але ми вийшли на прогулянку", - зазначила співачка.
Поміж тим Полякова у спеціальному шоломі для верхової їзди показала шанувальникам околиці свого заміського маєтку. Так, на кадрах видніється річка, яка оточує будинок співачки.
Крім того, вже ввечері Оля поділилася атмосферними кадрами своєї просторого будинку за Києвом. У сторіз знаменитість показала свою прикрашену вітальню, де стоїть величезна новорічна ялинка та камін. А посередині розташовується диван.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова показувала бойфренда своєї старшої 19-річної доньки Маші. Зірка похизувалася, як всі разом вони час проводять під час відпочинку.
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