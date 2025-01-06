Оля Полякова показалася з 13-річною донькою верхи на конях і засвітила свій розкішний маєток

Українська співачка Оля Полякова показала своє активне дозвілля у колі родини.

У своєму фотоблогу виконавиця показала, як під час свят проводить час із молодшою донькою Алісою. Оскільки 13-річна дівчина є прихильницею катання верхи, то разом з мамою вони вирушили на прогулянку на конях. Аліса зі своїм улюбленцем була попереду, поки Оля позаду насолоджувалася природою довкола.

"Холодно, але ми вийшли на прогулянку", - зазначила співачка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поміж тим Полякова у спеціальному шоломі для верхової їзди показала шанувальникам околиці свого заміського маєтку. Так, на кадрах видніється річка, яка оточує будинок співачки.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Крім того, вже ввечері Оля поділилася атмосферними кадрами своєї просторого будинку за Києвом. У сторіз знаменитість показала свою прикрашену вітальню, де стоїть величезна новорічна ялинка та камін. А посередині розташовується диван.

Будинок Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Будинок Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова показувала бойфренда своєї старшої 19-річної доньки Маші. Зірка похизувалася, як всі разом вони час проводять під час відпочинку.

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