Оля Полякова показалася з 18-річною донькою в лікарні Занзібара

Українська співачка Оля Полякова поділилася з фанами невтішною новиною, що під час її відпочинку разом з донькою Машею, дівчині стало зле.

У своєму фотоблогу зірка показала старшу доньку, яку обстежує лікар. Місцевий медик оглядав живіт 18-річної Маші та спілкувався з нею.

"Боже, ну можна спокійно відпочити! Побажайте Марусі здоров'я", - написала співачка на відео.

Оля детально не розповіла, що саме трапилося. Втім, показала, як вони разом з лікарем їхали до госпіталю. Як виявилося, спеціаліст навчався в Україні.

Оля Полякова розповіла, що її доньці стало зле під час відпочинку в Африці

"Це ж треба було на Занзібарі потрапити на лікаря, який навчався в Україні, Сумах. Слава Україні! Героям Слава!", - поділилася Полякова.

Зірка дуже засмутилася через такі обставини, які завадили омріяному відпочинку на африканському курорті.

"Я так хотіла відпочити, але ж як завжди. Хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани", - зазначила знаменитість.

Також Оля показала, який має вигляд госпіталь у Занзібарі. У кадр потрапила і її донька.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розповіла, що після приїзду до Африки на відпочинок їй також стало зле. Співачка поділилася своїми дивними симптомами, але так і не змогла встановити точного діагнозу.

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