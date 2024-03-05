Оля Полякова показалася з донькою на березі моря у Франції й розповіла, як вони проводять час

Артистка на відпочинку зустрілася зі ще одною українською співачкою.

Українська співачка Оля Полякова разом зі старшою донькою Машею, яку нещодавно вітала з днем народження, поділилися сонячними кадрами зі свого відпочинку.

Тривалий час зірка приховувала, куди саме полетіла. Втім, стало відомо, що наразі вони з донькою перебувають у Франції. Так, Оля у своєму фотоблогу показала прогулянку з Машею пляжем, де вони насолоджувалися місцевими панорами.

Оля Полякова з донькою Машею на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також вони зустрілися зі ще однією співачкою та сонграйтеркою Бажаною. Спільно з нею Полякові пообідали з неймовірним видом на скелі та море, а потім вирушили на місцевий рибний ринок. До слова, співачка була вражена таким асортиментом.

Оля Полякова з донькою Машею на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А вже ввечері знайома співачки, у будинку якої вони оселилися, показала їй майстер-клас з приготування качки у вині з яблуками.

Оля Полякова з донькою Машею на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, артистка також не втратила можливості позасмагати з Машею. Тож, старша донька попозувала на терасі поблизу Середземного моря.

Оля Полякова з донькою Машею на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової, Маша, відсвяткувала своє 19-річчя і поділилася враженнями після вечірки.

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