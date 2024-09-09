Оля Полякова показалася з донькою та розповіла про їхню майбутню розлуку: "Прощаюся з Марусею"

Українська співачка Оля Полякова поділилася з фанами новиною про її старшу доньку Машу.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця розповіла про від'їзд 19-річної доньки за кордон на навчання. Зокрема, зовсім скоро Маша розпочне семестр у престижному музичному коледжі Берклі у Бостоні. Тож перед гастролями зіркова мама побачилася з донькою, щоб трішки побути з нею перед тривалою розлукою.

"Зараз прощаюся з Марусею на тривалий час. Я їду на гастролі, а моя доня – в Америку, Бостон, вчитися в університет Берклі", — поділилася Полякова.

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім того, артистка дала настанови на майбутнє своїй доньці. Оля наголосила, щоб донька берегла себе й була старанною під час навчання. А наприкінці зацілувала Машу перед прощанням.

"Доню моя, дуже прошу, будь обережна, гарно вчися, не пий і не кури, не заводь поганих компаній, будь свідома й бережи своє здоров'я. Дуже тебе люблю, бережи себе й цінуй. І боже, що це буде", — розчулилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна з сином приїхала в гості до подруги Олі Полякової. Знаменитості вже показали, як провели час у заміському маєтку та що робили.

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