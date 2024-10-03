Оля Полякова показалася зі стрижкою каре і приголомшила кардинальною зміною образу

Артистка вперше за багато років наважилася на зміни в зовнішньому вигляді.
Українська співачка Оля Полякова неочікувано коротко підстриглася і показалася з каре.
Про кардинальні зміни в зовнішньому вигляді артистка повідомила в Instagram. Так, зірка вже багато років має довге волосся та фарбується в білявку. Утім, виконавиця наважилася на зміни, що просто приголомшили фанів.
Так, Оля Полякова опублікувала кадри, на яких постала з коротким волоссям. Виконавиця підстриглася під каре. Також знаменитість зробила укладку з хвилястим волоссям.
Прихильники були просто приголомшені новою зачіскою виконавиці. Фани Олі Полякової зазначили, що їй личать такі зміни. Ба більше, на їхню думку, коротке волосся молодить співачку і тепер вона має вигляд, ніби їй лише 20 років.
- Маєте вигляд на 20 років з такою стрижкою!
- Олю, вам так личить така зачіска, дуже гарно!
- Вам гарно з цією зачіскою!
Щоправда, деякі засумнівалися, чи дійсно Оля Полякова так коротко підстриглася. Користувачам здалося, що все ж таки співачка одягнула перуку.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова поділилася, що повернулася до квартири в центрі Києва, де обвалився дах. Виконавиця завершила ремонт і показала, який вигляд має оселя зсередини.
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