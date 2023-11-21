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Оля Полякова поскаржилася, що погладшала на вісім кіло, та здивувала причиною

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Оля Полякова поскаржилася, що погладшала на вісім кіло, та здивувала причиною

Оля Полякова

Артистка позбулася шкідливих звичок і набула нових.

Українська співачка Оля Полякова неочікувано зізналася, що за короткий термін погладшала на 8 кілограм і назвала причину такого різкого стрибка ваги.

У своєму фотоблогу зірка наважилася розповісти, що декілька тижнів тому повністю припинила курити електронні сигарети і вживати алкоголь. Полякова не соромлячись почала ділитися першими враженнями.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Зокрема, зірка наголосила на тому, що позбавлення від поганих звичок переросло у надмірне бажання їсти. За словами співачки, її смакові вподобання повністю змінилися й тепер вона тяжіє до солодкого, коли раніше відмовлялася від нього. Це й призвело до стрімкого погладшання.

"Я два тижні тому кинула курити електронку і вживати алкоголь. Крім того, що стало сумно жити, більше жодних протипоказань. Натомість я почала жерти. І не тільки їжу в надмірній кількості, а ще й солодке – те, чого я ніколи не робила. Я просто не люблю солодке. Зараз я хочу палити і тому тягну до рота шоколад, цукерки чи ще щось. Загалом, плюс вісім", - відверто поділилася історією Оля Полякова.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Активні прихильники артистки одразу почали давати їй рекомендації. Втім, знаменитість запевнила, що з усім впорається сама.

"Що ви мене закидали своїми порадами. Я впораюся, ще й не з таким мала справу", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Оля Полякова розкритикувала відомих блогерів. Зірка навела декілька прикладів несправжньої картинки у соцмережах.

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Дата публікації
Перегляди
179
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