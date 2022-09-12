Оля Полякова поставила на місце путіністів, які намагалися зірвати її виступ в Ізраїлі

Виконавиця Оля Полякова нещодавно заспівала в ізраїльському Ашдоді, де окрім виконаннь пісень розповідала історії про війну в Україні.

Зокрема, артистка поділилася, що носить на руці браслет, якого їй подарувала дівчинка з Маріуполя. Маленька українка разом з батьками перебувала у драмтеатрі, коли туди влучила російська ракета. Дівчина з сім'єю вижила. Тож коли вона побачила свою кумирку, то подарувала їй браслет, який плела у підвалі. Оля, своєю чергою, одягла його та пообіцяла зняти лише після перемоги України.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Коли трапилося російське вторгнення до України, звісно, всі були налякані. Усі були просто розбиті. Саме сталася трагедія у Маріупольському драмтеатрі. Це була Хорватія, благодійний матч, де я співала гімн України. До мене підійшла родина, яка вижила в Маріупольському драмтеатрі. І дівчинка у підвалі сплела ось цей браслет (ред. – який на руці носить Оля). Я його одягла і сказала, що зніму лише тоді, коли закінчиться війна. Звісно ж, перемогою України", - поділилася виконавиця.

Коли Полякова розповідала зі сцени цю зворушливу історію, у залі були присутні палкі прихильники Путіна. Вони намагалися зірвати виступ співачки та почали її освистувати. Утім, Оля не розгубилася, а влучно відповіла путіністам.

"Це що? Хтось не знає цієї інформації, я комусь відкриваю очі? Українці ви тут, ми ж всі знаємо?" – відповіла Оля.

Загалом, попри цей неприємний інцидент, концерт Полякової в Ізраїлі минув чудово. Як зазначила співачка, це був один з її найкращих виступів, адже вона відчула неймовірну підтримку від українців.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

"Попри спробу зірвати мій виступ з боку декількох фанатів пуйла на концерті в ізраїльському Ашдоді, я відчула неймовірну підтримку України від глядачів, від всього залу. Це був один з найкращих моїх виступів!" – поділилася зірка.

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