Оля Полякова потанцювала в гірськолижному костюмі й назвала суму, яку в Буковелі зібрала для ЗСУ

Українська співачка Оля Полякова поділилася, яку суму для ЗСУ їй вдалося зібрати після благодійного концерту-аукціону в Буковелі.

Днями артистка побувала на гірськолижному курорті України і покаталася на лижах. Окрім того, вона відіграла свій концерт задля збору коштів для українських захисників. Так, результатом благодійного вечору знаменитість поділилася у своєму фотоблогу в оригінальний спосіб. Оля зняла ролик, де танцює в білому гірськолижному комбінезоні й масці. І на кадрах з Буковелю написала, що зібрала для бійців півтора мільйони гривень.

Оля Полякова потанцювала в гірськолижному костюмі

Втім, робоча поїздка скінчилася і Полякова перебуває вже вдома. Зокрема, у своїх сторіз вона з'явилася у машині й приголомшила кадрами, як за кермом сидить її старша 18-річна донька. До слова, зірка зазначила, що поїздка з Машею їй сподобалася.

Донька Олі Полякової за кермом / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно 18-річна донька співачки Олі Полякової опинилася у лікарні. Дівчині зробили операцію. Перед своєю робочою поїздкою зірка навідувалася до доньки в палату і розповідала про її самопочуття.

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