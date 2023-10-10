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Оля Полякова потрапила до лікарні та налякала величезними синцями на руках після крапельниці

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Оля Полякова потрапила до лікарні та налякала величезними синцями на руках після крапельниці

Оля Полякова

Лікарі заборонили артистці щонайменше тиждень виходити на сцену.

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський розповів про проблеми зі здоров'ям у виконавиці.

У своєму Facebook він повідомив, що перед прем'єрою музичного моноспектаклю "Моє коріння" у Львові, артистці раптово стале зле. Знаменитість госпіталізували до лікарні. Медики заборонили Поляковій щонайменше тиждень працювати.

Оля Полякова / © facebook.com/mikeyasinskiy
Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Однак вже на ранок після госпіталізації співачка вирушила до Києва. 9 жовтня у неї відбулася прем'єра моноспектаклю в Києві в "Палаці Україна". Про нічну госпіталізацію у Львові нагадували лише величезні синці, які залишилися на руках Олі Полякової після крапельниці.

Оля Полякова / © facebook.com/mikeyasinskiy
Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

"Поважаю глибоко цю неймовірну артистку і професіоналку. Пишаюсь, захоплююся тобою, Олю. Лікарі зі Львова, де вночі Оля відчула біль, заборонили працювати якнайменше тиждень. Але зранку після госпіталізації вона виїхала до Києва і 9 жовтня відбулася прем'єра моновистави "Моє коріння", - розповів продюсер Ясинський.

Оля Полякова / © facebook.com/mikeyasinskiy
Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Сама ж Оля нічого не розповідала про проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко поскаржилася на погане самопочуття. Артистка розповіла про симптоми хвороби та показала, як лікується.

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Перегляди
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