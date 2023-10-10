Оля Полякова потрапила до лікарні та налякала величезними синцями на руках після крапельниці

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський розповів про проблеми зі здоров'ям у виконавиці.

У своєму Facebook він повідомив, що перед прем'єрою музичного моноспектаклю "Моє коріння" у Львові, артистці раптово стале зле. Знаменитість госпіталізували до лікарні. Медики заборонили Поляковій щонайменше тиждень працювати.

Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Однак вже на ранок після госпіталізації співачка вирушила до Києва. 9 жовтня у неї відбулася прем'єра моноспектаклю в Києві в "Палаці Україна". Про нічну госпіталізацію у Львові нагадували лише величезні синці, які залишилися на руках Олі Полякової після крапельниці.

Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

"Поважаю глибоко цю неймовірну артистку і професіоналку. Пишаюсь, захоплююся тобою, Олю. Лікарі зі Львова, де вночі Оля відчула біль, заборонили працювати якнайменше тиждень. Але зранку після госпіталізації вона виїхала до Києва і 9 жовтня відбулася прем'єра моновистави "Моє коріння", - розповів продюсер Ясинський.

Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Сама ж Оля нічого не розповідала про проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко поскаржилася на погане самопочуття. Артистка розповіла про симптоми хвороби та показала, як лікується.

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