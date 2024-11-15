Оля Полякова потролила Лесю Нікітюк, яку заскочила в обіймах свого 62-річного чоловіка

Співачка вже не вперше згадує про спілкування її коханого з ведучою.

Українська співачка Оля Полякова з гумором прокоментувала особисте життя ведучої Леся Нікітюк.

Так, артистка нині перебуває у подруги у Франції. Ніщо не віщувало біди, але під час своєї подорожі Оля опублікувала неоднозначне фото. На зображенні позує її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський, а поруч з ним – Леся. Оля не стала вдаватися в подробиці, коли саме і за яких обставин був зроблений знімок. Однак з гумором публічно звернулася до зірки, пригадавши її роман з військовим.

"А ти, коротше, всіх мужиків вирішила зібрати? Поки жінка по Франціях шльопає", - насмішила Полякова.

Чоловік Олі Полякової і Леся Нікітюк

Зазначимо, раніше Оля Полякова неодноразово зазначала, що у їхніх стосунках з чоловіком немає ревнощів. Ба більше, на прохання коханого співачка навіть може дати контакти потрібних йому людей. Так, в інтерв'ю Маші Єфросиніній виконавиця розповіла про випадок, як Вадим попросив у неї телефон Лесі Нікітюк. Як зізнавалася артистка, її довіра до чоловіка настільки висока, що вона навіть не поцікавилася, навіщо йому телефон ведучої. Тож, вочевидь, Нікітюк і чоловік Полякової просто друзі або бізнес-партнери.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк заінтригувала весіллям з молодшим бойфрендом-військовим.

Читайте також: