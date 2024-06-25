Оля Полякова повернула 12-річну доньку з Англії до України та показала її враження від приїзду

Українська співачка Оля Полякова нарешті повернула 12-річну доньку Алісу жити до України.

Від початку повномасштабної війни дівчинка перебувала в Англії. Однак, як говорить Полякова, Алісі було тяжко. Вона хотіла повернутися до рідного дому, батьків та друзів. Донька таки змогла вмовити Полякову.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Тож, артистка привезла Алісу жити до України, хоч в країні і триває війна, а в Англії було б значно безпечніше. Утім, донька виконавиці лише зраділа своєму поверненню. Зокрема, Оля Полякова поцікавилася в Аліси, коли вони прогулювалися в лісі, які в неї враження від приїзду. Дівчинка наголосила, що почувається дуже добре.

"Добре! Дуже добре! Взагалі добре!" - поділилася донька Олі Полякової.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк потішив рідкісними фото з донькою. Музикант пояснив, чому порадив 15-річній Єві піти зі школи. Також артист зізнався, де навчатиметься його донька.

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